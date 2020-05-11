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سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة

Time منذ ساعة
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سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة

الرياض (صدى):
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 22 من مصنعي ووكلاء معقمات جل لليدين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مع إلزامهم بسحب المعقمات من الأسواق؛ بسبب وجود مخالفات.

وحلّلت الهيئة، عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات منئ 6 رجب وحتى 30 شعبان وأثبتت العينات احتواءها على مواد كحولية.

وتتمثل الأسباب التي دعت الهيئة إلى سحب وإيقاف المستحضرات، في: احتواء عدد منها على مادة الميثانول بنسبة أعلى من الحد المسموح به، أو كمية المادة الكحولية المعقمة الإيثانول والمادة الكحولية المعقمة الإيزوبروبانول أقل من الحد المسموح به، فضلًا عن عدم إدراجها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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