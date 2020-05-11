أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس

واشنطن (صدى):
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس المستجد التي تعمل أمريكا على إنتاجها لمواجهة الجائحة.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأمن الداخلي يستعد لإصدار تحذير من قراصنة صينيين يسرقون الأبحاث الأمريكية، لافتة إلى أن الصين تسعى لجمع بيانات عن اللقاحات بوسائل غير مشروعة.
وتوجد اتهامات موجهة إلى مختبر في مدينة ووهان الصينية، تشير إلى تسببه في انتشار الفيروس في العالم حيث أصبح محل جدلًا في الأوساط العلمية والسياسية حول العالم، وقد زات حدته بعد صدور تقرير جديد يكشف أن أنشطة الهواتف المحمولة انقطعت لفترة من الزمن في أكتوبر الماضي، داخل مختبر الفيروسات في ووهان، في إشارة إلى أنه قد يكون أغلق بشكل مفاجئ بعد حدث معين، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن.