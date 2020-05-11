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أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس

Time منذ ساعة
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أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس

واشنطن (صدى):
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس المستجد التي تعمل أمريكا على إنتاجها لمواجهة الجائحة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأمن الداخلي يستعد لإصدار تحذير من قراصنة صينيين يسرقون الأبحاث الأمريكية، لافتة إلى أن الصين تسعى لجمع بيانات عن اللقاحات بوسائل غير مشروعة.

وتوجد اتهامات موجهة إلى مختبر في مدينة ووهان الصينية، تشير إلى تسببه في انتشار الفيروس في العالم حيث أصبح محل جدلًا في الأوساط العلمية والسياسية حول العالم، وقد زات حدته بعد صدور تقرير جديد يكشف أن أنشطة الهواتف المحمولة انقطعت لفترة من الزمن في أكتوبر الماضي، داخل مختبر الفيروسات في ووهان، في إشارة إلى أنه قد يكون أغلق بشكل مفاجئ بعد حدث معين، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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