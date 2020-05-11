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معاقبة منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعتين
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معاقبة منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والدخل، عن توقيع عقوبة على منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك على خلفية، توثيق مواطن لمقطع فيديو عرض خلاله فاتورة لإحدى منشآت الخضار والفاكهة، وذكر أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماماً عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات.

وأكدت الهيئة أنه ثبت قيام المنشأة بمخالفة بعض أحكام النظام، الأمر الذي تطلب إيقاع العقوبة اللازمة.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين التحقق مما إذا كانت المنشأة مُسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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