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الأمير سطام: قرارات وزارة المالية «مؤقتة»

Time منذ 4 ساعات
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الأمير سطام: قرارات وزارة المالية «مؤقتة»

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على القرارات الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنها مؤقتة.

وقال الأمير سطام: " يجب أن ندرك أن قرارات وزير المالية ضرورية وهي خطوة إستباقية ومؤقتة خاصة مع الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا " .

وأضاف: " نحن سنقف مع وطننا في الرخاء والشدة حتى نتجاوز هذه الأزمة وبإذن الله سنعود أقوى وسيكون القادم أفضل " .

يذكر أن قرارت وزير المالية شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو.

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وزير المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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