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الإخوانية توكل كرمان تتباكى: " أتعرض للتنمر "

Time منذ 24 دقيقة
Views 1434
الإخوانية توكل كرمان تتباكى: " أتعرض للتنمر "

نايف السالم (صدى):
خرجت المرتزقة الإخوانية اليمنية توكل كرمان، شاكية تعرضها للتنمر، وذلك بعد الهجوم عليها لتعيينها في مجلس رقابي على محتوى " فيسبوك " و " انستقرام " .

وقالت الإرهابية كرمان، إنها تتعرض لتنمر واسع، مضيفة: " أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي " .

وكان تم تجميع٣٥٠٠ توقيعا احتجاجا على المنصب الذي عينت فيه المرتزقة اليمنية.

ومن المعروف أن كرمان مكلفة بجذب شخصيات أجنبية مؤثرة وتحويلها إلى أبواق إعلامية مروجة للنظام القطري، والسعي إلى انشاء مجموعة ضغط خارجية من أجل إطلاق مزاعم في مجال حقوق الإنسان ضد دول عربية .

يذكر أن كرمان " دمية قطر والحوثيين " ،سبق وأن طالب شقيقها بمحاكمتها بخيانة الوطن والشعب والجمهورية والعروبة والإسلام.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الحمدلله على كل حال...هذا الوطن شالنا على اكتافه في الرخا، اليوم نشيله على اكتافنا في الشدة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
نعم سمعا وطاعه في العسر والين والمنشط والمكره
عبدالله
الله يعطيه الصحة ويرحم ابو متعب. عزالله انه ذكرنا في الملك عبدالله الله يرحمة.
ابو محمد 😎
كلامك عين الصواب اخوي ، لاهنت ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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