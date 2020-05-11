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الإطاحة بتشكيل عصابي يتكون من 5 مواطنين في الرياض

Time منذ 54 دقيقة
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الإطاحة بتشكيل عصابي يتكون من 5 مواطنين في الرياض

الرياض (صدى):
رّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بتشكيل عصابي يتكون من خمسة سعوديين تورطوا بارتكاب 104 جرائم منها ( 36) سرقة سيارة، و( 67) جريمة سلب عمالة، وحادثة إحراق لسيارة بعد الاعتداء على قائدها، كما امتهنوا السطو على مقرات سكن العمالة، وسلب متعلقاتهم الشخصية وسياراتهم تحت تهديد السلاح، إضافة إلى مخالفة منع التجول، وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم لها بتهور وسرعة جنونية، وتعاطيهم للمخدرات والإفطار في نهار رمضان، كما أقدم أفراد التشكيل على سرقة مركبة وتجهيزها على أنها أمنية بغرض التضليل، والاحتيال على ضحاياهم من المقيمين بانتحال صفة رجال أمن وسلبهم بعد استيقافهم.

وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الحمدلله على كل حال...هذا الوطن شالنا على اكتافه في الرخا، اليوم نشيله على اكتافنا في الشدة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
نعم سمعا وطاعه في العسر والين والمنشط والمكره
عبدالله
الله يعطيه الصحة ويرحم ابو متعب. عزالله انه ذكرنا في الملك عبدالله الله يرحمة.
ابو محمد 😎
كلامك عين الصواب اخوي ، لاهنت ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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