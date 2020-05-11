مصر تدرس فرض الحظر الشامل

القاهرة (صدى):
بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس المستجد، في مصر بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، كشفت مصادر أن الحكومة المصرية تدرس اتخاذ قرار فرض الحظر الشامل.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المصري لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحركة لحماية المواطن والدولة والاقتصاد.
وشدد على أن صحة الإنسان هي الأولوية، قائلا: " الدولة قد تضطر إلى الحظر الشامل ورئيس الوزراء أكد في كافة تصريحاته منذ فترة بعد كل اجتماع له إلى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة".
وسجلت مصر حتى أمس الأحد، 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.