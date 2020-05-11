سامي الجابر يخرج عن صمته بعد أزمة جازان والأحساء ويرد بذكاء على مهاجميه

ماجد محمد (صدى):
خرج الكابتن سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، اليوم الأحد، عن صمته بعد الأزمة التي أٌثيرت مؤخرًا حول جازان والأحساء بعد سوء فهم من البعض خلال استضافة الأول في برنامج "الليوان".
وغرد "الجابر" أخيرًا قائلا: جازان أرض العلماء والأدباء والشعراء، الفن والأفنان، الفل والريحان، الأبطال والبطولات".
وتابع: "والأحساء أرض الخيال وعاصمة النخيل، أرض الكرم والكرامة، البساتين والعيون، الماضي والحاضر والمستقبل"
واستكمل :"لهما في القلب ولكل ذرة تراب طاهرة في بلادي المملكةالعربيةالسعودية منزلة ومكانة".