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سامي الجابر يخرج عن صمته بعد أزمة جازان والأحساء ويرد بذكاء على مهاجميه

Time منذ 4 ساعات
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سامي الجابر يخرج عن صمته بعد أزمة جازان والأحساء ويرد بذكاء على مهاجميه

ماجد محمد (صدى):
خرج الكابتن سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، اليوم الأحد، عن صمته بعد الأزمة التي أٌثيرت مؤخرًا حول جازان والأحساء بعد سوء فهم من البعض خلال استضافة الأول في برنامج "الليوان".

وغرد "الجابر" أخيرًا قائلا: جازان أرض العلماء والأدباء والشعراء، الفن والأفنان، الفل والريحان، الأبطال والبطولات".

وتابع: "والأحساء أرض الخيال وعاصمة النخيل، أرض الكرم والكرامة، البساتين والعيون، الماضي والحاضر والمستقبل"

واستكمل :"لهما في القلب ولكل ذرة تراب طاهرة في بلادي المملكةالعربيةالسعودية منزلة ومكانة".

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاحصائيات المؤكده الاجانب كل سنه يشفطون من ميزانية البلد مئة مليار ريال تحول للخارج بلا عوده....؟ لو أمكن تنظيف البلد من العماله السيايبه والمفسده والتي تأخذ بدون انتاجيه كالفلاطزه والسواريه واللبنانيه....فأننا نظمن كل سنه توفير خمسين مليار ريال منهوبه .. اي نصف ترليون ريال خلال عشر سنوات...
العتيبية
ليش زعلانيين كلامه منطقي وعين الصواب لكي لا يتأثر المواطن بجائحة كورونا الحل بسيط ارفعو الضريبة عليه من 5٪ الى 15٪ وشيلو بدل الغلاء حل ممتاز جدا يصب في مصلحة ملعون الوالدين الي اسمه مواطن يستاهل المواطن هذا الحب فهو غريب في الرخاء حبيب في الشده ( ورئصني يا قدع )
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
اللهو البرئ
الله يسكن روحه الجنة ..يارب ترحمنا برحمتك ..اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. انا يعجبني من القراء المنشاوي.وراغب غلوش والمحيسني ..
القرشي
كيف تقول تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وألأسعار الحالية اضعاف ألأسعار اللي قبل الجائحة ؟. من المفترض إبقاء بدل غلاء المعيشة والسحب من ميزانية هيئة الترفيه الضخمة المتوقفة عن اي فعاليات حاليآ وارحموا المواطن من الهرولة لجيبه كلما جد علم جديد ... كفاية .

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