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رد فعل «المريسل» بعدما قام «سامي الجابر» بحظره على تويتر !

Time منذ 19 ساعة
Views 19293
Comment 36
رد فعل «المريسل» بعدما قام «سامي الجابر» بحظره على تويتر !

ماجد محمد (صدى):
فاجأ رئيس الهلال السابق سامي الجابر ، الناقد الرياضي عبد العزيز المرييسل بحظره من حسابه الرسمي في "تويتر " ، على خلفية مطالبة الأخير بإعتذاره .

وعلق "المريسل " على الحظر قائلاً : ليه حبيبي ابوعبدالله .. كل هذا عشان نطالبك بالاعتذار عمومًا أهالي الأحساء وجيزان يستحقون منك اعتذار صريح، لا تكابر فكل لحظة تتأخر فيها بالاعتذار تزيد جرح محبيك في الأحساء و جيزان ، مع صورة توضح حظره .

وكان حديث سامي الجابر في برنامج ليوان المديفر حول المواهب الكروية بالأحساء وجيزان قد أثار حفيظة الكثيرين وسط مطالبات بإعتذاره .

إقرأ أيضاً :

بالفيديو..رد مقتضب من المديفر بعد تصريحات سامي الجابر عن جازان والأحساء

عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر خانه التعبير في مقابلته

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أحدث التعليقات

رداد..
اللهم آمين يابومحمد
ابو محمد 😎
الله يجيب الخير ..
ابو محمد 😎
الله يخارجنا منكم ياشر البريه ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..

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