رد فعل «المريسل» بعدما قام «سامي الجابر» بحظره على تويتر !

ماجد محمد (صدى):
فاجأ رئيس الهلال السابق سامي الجابر ، الناقد الرياضي عبد العزيز المرييسل بحظره من حسابه الرسمي في "تويتر " ، على خلفية مطالبة الأخير بإعتذاره .
وعلق "المريسل " على الحظر قائلاً : ليه حبيبي ابوعبدالله .. كل هذا عشان نطالبك بالاعتذار عمومًا أهالي الأحساء وجيزان يستحقون منك اعتذار صريح، لا تكابر فكل لحظة تتأخر فيها بالاعتذار تزيد جرح محبيك في الأحساء و جيزان ، مع صورة توضح حظره .
وكان حديث سامي الجابر في برنامج ليوان المديفر حول المواهب الكروية بالأحساء وجيزان قد أثار حفيظة الكثيرين وسط مطالبات بإعتذاره .
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