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إغلاق 25 منشأة غذائية في مكة 

Time منذ 3 ساعات
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إغلاق 25 منشأة غذائية في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بإغلاق 25 منشأة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛  ويأتي ذلك لرصد مخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

وتفصيلا، أغلقت 25 منشأة غذائية لأسباب عدة، أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع، وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، ووجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاحصائيات المؤكده الاجانب كل سنه يشفطون من ميزانية البلد مئة مليار ريال تحول للخارج بلا عوده....؟ لو أمكن تنظيف البلد من العماله السيايبه والمفسده والتي تأخذ بدون انتاجيه كالفلاطزه والسواريه واللبنانيه....فأننا نظمن كل سنه توفير خمسين مليار ريال منهوبه .. اي نصف ترليون ريال خلال عشر سنوات...
العتيبية
ليش زعلانيين كلامه منطقي وعين الصواب لكي لا يتأثر المواطن بجائحة كورونا الحل بسيط ارفعو الضريبة عليه من 5٪ الى 15٪ وشيلو بدل الغلاء حل ممتاز جدا يصب في مصلحة ملعون الوالدين الي اسمه مواطن يستاهل المواطن هذا الحب فهو غريب في الرخاء حبيب في الشده ( ورئصني يا قدع )
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
اللهو البرئ
الله يسكن روحه الجنة ..يارب ترحمنا برحمتك ..اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. انا يعجبني من القراء المنشاوي.وراغب غلوش والمحيسني ..
القرشي
كيف تقول تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وألأسعار الحالية اضعاف ألأسعار اللي قبل الجائحة ؟. من المفترض إبقاء بدل غلاء المعيشة والسحب من ميزانية هيئة الترفيه الضخمة المتوقفة عن اي فعاليات حاليآ وارحموا المواطن من الهرولة لجيبه كلما جد علم جديد ... كفاية .

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