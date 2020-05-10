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الخطوط القطرية تفصل موظفيها المواطنين تعسفيًا ومتضررة تستنجد (صور)

Time منذ 4 ساعات
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الخطوط القطرية تفصل موظفيها المواطنين تعسفيًا ومتضررة تستنجد (صور)

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن قطر لم تعد تملك الأموال لحماية مواطنيها من أزمة فيروس كورونا بعد صرف أموالهم على الأجانب والمرتزقة من تركيا؛ لحماية الأمير المدلل تميم بن حمد.

وعصفت أزمة فيروس كورونا بالعديد من الموظفين في قطر في ظل تراخي الحكومة في إعلان مبادارات مالية لتخفيف العبء عن كاهل الشعب القطري.

وكانت الخطوط القطرية من بين الجهات الأكثر تأثرًا بالأزمة في ظل عدم دعمها من قبل النظام لدفع رواتب موظفيها.

وكشف مواطنة تدعى جواهر الهيل والتي تعمل مساعد طيار، أنه تم فصلها رغم أن الخطوط القطرية صرحت بأن وظائف القطريين لن تمس، وطالبوها بدفع ٥٩١ ألف تكاليف منحة الدراسة.

وقالت المواطنة إنه تم إنهاء خدماتها بعد ثلاث سنوات تعيين؛ حيث أرفقت شهادة التخرج وخطاب الفصل.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاحصائيات المؤكده الاجانب كل سنه يشفطون من ميزانية البلد مئة مليار ريال تحول للخارج بلا عوده....؟ لو أمكن تنظيف البلد من العماله السيايبه والمفسده والتي تأخذ بدون انتاجيه كالفلاطزه والسواريه واللبنانيه....فأننا نظمن كل سنه توفير خمسين مليار ريال منهوبه .. اي نصف ترليون ريال خلال عشر سنوات...
العتيبية
ليش زعلانيين كلامه منطقي وعين الصواب لكي لا يتأثر المواطن بجائحة كورونا الحل بسيط ارفعو الضريبة عليه من 5٪ الى 15٪ وشيلو بدل الغلاء حل ممتاز جدا يصب في مصلحة ملعون الوالدين الي اسمه مواطن يستاهل المواطن هذا الحب فهو غريب في الرخاء حبيب في الشده ( ورئصني يا قدع )
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
اللهو البرئ
الله يسكن روحه الجنة ..يارب ترحمنا برحمتك ..اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. انا يعجبني من القراء المنشاوي.وراغب غلوش والمحيسني ..
القرشي
كيف تقول تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وألأسعار الحالية اضعاف ألأسعار اللي قبل الجائحة ؟. من المفترض إبقاء بدل غلاء المعيشة والسحب من ميزانية هيئة الترفيه الضخمة المتوقفة عن اي فعاليات حاليآ وارحموا المواطن من الهرولة لجيبه كلما جد علم جديد ... كفاية .

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