الخطوط القطرية تفصل موظفيها المواطنين تعسفيًا ومتضررة تستنجد (صور)

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن قطر لم تعد تملك الأموال لحماية مواطنيها من أزمة فيروس كورونا بعد صرف أموالهم على الأجانب والمرتزقة من تركيا؛ لحماية الأمير المدلل تميم بن حمد.
وعصفت أزمة فيروس كورونا بالعديد من الموظفين في قطر في ظل تراخي الحكومة في إعلان مبادارات مالية لتخفيف العبء عن كاهل الشعب القطري.
وكانت الخطوط القطرية من بين الجهات الأكثر تأثرًا بالأزمة في ظل عدم دعمها من قبل النظام لدفع رواتب موظفيها.
وكشف مواطنة تدعى جواهر الهيل والتي تعمل مساعد طيار، أنه تم فصلها رغم أن الخطوط القطرية صرحت بأن وظائف القطريين لن تمس، وطالبوها بدفع ٥٩١ ألف تكاليف منحة الدراسة.
وقالت المواطنة إنه تم إنهاء خدماتها بعد ثلاث سنوات تعيين؛ حيث أرفقت شهادة التخرج وخطاب الفصل.