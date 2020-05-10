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مرتزقة تركيا في قطر يعذبون أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويمنعون عنه العلاج

Time منذ 4 ساعات
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مرتزقة تركيا في قطر يعذبون أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويمنعون عنه العلاج

ماجد القزيز (صدى):
كشفت أنباء عن مواصلة النظام القطري لممارساته اللاإنسانية ضد أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين لسياسة الأمير تميم الإرهابية.

وقالت الأنباء التي كشف عنها مصد من داخل سجن أمن الدولة القطري، إن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني معتقل في القاعدة التركية ويتعرض فيها للتعذيب والابتزاز ومنع عنه علاج الضغط و السكر و وضعه في حالة خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، هو من أكبر المعارضين لتواجدجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أرض قطر وكان يعتبرهم خطر على مواطني وخيرات قطر .

وكان يطالب بالشيخ عبدالرحمن بطرد يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وبقيه كوادر الاخوان المسلمين من قطر.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاحصائيات المؤكده الاجانب كل سنه يشفطون من ميزانية البلد مئة مليار ريال تحول للخارج بلا عوده....؟ لو أمكن تنظيف البلد من العماله السيايبه والمفسده والتي تأخذ بدون انتاجيه كالفلاطزه والسواريه واللبنانيه....فأننا نظمن كل سنه توفير خمسين مليار ريال منهوبه .. اي نصف ترليون ريال خلال عشر سنوات...
العتيبية
ليش زعلانيين كلامه منطقي وعين الصواب لكي لا يتأثر المواطن بجائحة كورونا الحل بسيط ارفعو الضريبة عليه من 5٪ الى 15٪ وشيلو بدل الغلاء حل ممتاز جدا يصب في مصلحة ملعون الوالدين الي اسمه مواطن يستاهل المواطن هذا الحب فهو غريب في الرخاء حبيب في الشده ( ورئصني يا قدع )
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
اللهو البرئ
الله يسكن روحه الجنة ..يارب ترحمنا برحمتك ..اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. انا يعجبني من القراء المنشاوي.وراغب غلوش والمحيسني ..
القرشي
كيف تقول تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وألأسعار الحالية اضعاف ألأسعار اللي قبل الجائحة ؟. من المفترض إبقاء بدل غلاء المعيشة والسحب من ميزانية هيئة الترفيه الضخمة المتوقفة عن اي فعاليات حاليآ وارحموا المواطن من الهرولة لجيبه كلما جد علم جديد ... كفاية .

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