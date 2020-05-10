مرتزقة تركيا في قطر يعذبون أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويمنعون عنه العلاج

ماجد القزيز (صدى):
كشفت أنباء عن مواصلة النظام القطري لممارساته اللاإنسانية ضد أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين لسياسة الأمير تميم الإرهابية.
وقالت الأنباء التي كشف عنها مصد من داخل سجن أمن الدولة القطري، إن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني معتقل في القاعدة التركية ويتعرض فيها للتعذيب والابتزاز ومنع عنه علاج الضغط و السكر و وضعه في حالة خطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، هو من أكبر المعارضين لتواجدجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أرض قطر وكان يعتبرهم خطر على مواطني وخيرات قطر .
وكان يطالب بالشيخ عبدالرحمن بطرد يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وبقيه كوادر الاخوان المسلمين من قطر.