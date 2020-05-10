بالفيديو.. جماهير الاتحاد لفهد المولد:" انقلع " والأخير يرد 

ماجد محمد (صدى):
تحدث فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، عن فترة إيقافه بسبب المنشطات، قائلا إن بعض الجماهير أرسلوا له رسائل على هاتفه تطالبه بالرحيل عن العميد.
وأضاف المولد:" مررت بمرحلة سيئة في نادي الاتحاد لدرجة أن الجماهير كانوا يرسلون على نقد على جوالي يقولون لي (انقلع من النادي) أنا بحب النادي ولا أحد يقدر يشكك في انتمائي، وأيضاً أنا وفتاح دخلنا الفتره الحرة ومرت علينا شهور ولم يكلمنا أحد، والأهلي كان يغرينا بأضعاف راتبنا ورغم هذا جددت ".
وأوضح: "عشت أسوأ سنة في حياتي بسبب الإيقاف"، لافتا: "إدارة النادي لم تتواصل معي في البداية وكان الفريق يعيش أزمة، وبعد فترة تواصلوا معي وما قصروا الأستاذ أنمار الحائلي وأحمد كعكي وقالوا اختار أي مكان عشان تتأهل فيه، والمتواجد داخل نادي الاتحاد يعرف ماذا يقدم الحائلي وكعكي للاتحاد ".