نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جماهير الاتحاد لفهد المولد:" انقلع " والأخير يرد 

Time منذ 4 ساعات
Views 19492
Comment 6
بالفيديو.. جماهير الاتحاد لفهد المولد:" انقلع " والأخير يرد 

ماجد محمد (صدى):
تحدث فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، عن فترة إيقافه بسبب المنشطات، قائلا إن بعض الجماهير أرسلوا له رسائل على هاتفه تطالبه بالرحيل عن العميد.

وأضاف المولد:" مررت بمرحلة سيئة في نادي الاتحاد لدرجة أن الجماهير كانوا يرسلون على نقد على جوالي يقولون لي (انقلع من النادي) أنا بحب النادي ولا أحد يقدر يشكك في انتمائي، وأيضاً أنا وفتاح دخلنا الفتره الحرة ومرت علينا شهور ولم يكلمنا أحد، والأهلي كان يغرينا بأضعاف راتبنا ورغم هذا جددت ".

وأوضح: "عشت أسوأ سنة في حياتي بسبب الإيقاف"، لافتا: "إدارة النادي لم تتواصل معي في البداية وكان الفريق يعيش أزمة، وبعد فترة تواصلوا معي وما قصروا الأستاذ أنمار الحائلي وأحمد كعكي وقالوا اختار أي مكان عشان تتأهل فيه، والمتواجد داخل نادي الاتحاد يعرف ماذا يقدم الحائلي وكعكي للاتحاد ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاحصائيات المؤكده الاجانب كل سنه يشفطون من ميزانية البلد مئة مليار ريال تحول للخارج بلا عوده....؟ لو أمكن تنظيف البلد من العماله السيايبه والمفسده والتي تأخذ بدون انتاجيه كالفلاطزه والسواريه واللبنانيه....فأننا نظمن كل سنه توفير خمسين مليار ريال منهوبه .. اي نصف ترليون ريال خلال عشر سنوات...
العتيبية
ليش زعلانيين كلامه منطقي وعين الصواب لكي لا يتأثر المواطن بجائحة كورونا الحل بسيط ارفعو الضريبة عليه من 5٪ الى 15٪ وشيلو بدل الغلاء حل ممتاز جدا يصب في مصلحة ملعون الوالدين الي اسمه مواطن يستاهل المواطن هذا الحب فهو غريب في الرخاء حبيب في الشده ( ورئصني يا قدع )
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
اللهو البرئ
الله يسكن روحه الجنة ..يارب ترحمنا برحمتك ..اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. انا يعجبني من القراء المنشاوي.وراغب غلوش والمحيسني ..
القرشي
كيف تقول تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وألأسعار الحالية اضعاف ألأسعار اللي قبل الجائحة ؟. من المفترض إبقاء بدل غلاء المعيشة والسحب من ميزانية هيئة الترفيه الضخمة المتوقفة عن اي فعاليات حاليآ وارحموا المواطن من الهرولة لجيبه كلما جد علم جديد ... كفاية .

أخر الأخبار

جراح تجميل يبعث الأمل لمريضات سرطان الثدي
جراح تجميل يبعث الأمل لمريضات سرطان الثدي
Time منذ 9 دقائق Views 1100
الإسكان: إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة
الإسكان: إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة
Time منذ 18 دقيقة Views 1846
الاتفاق يدخل سباق التعاقد مع كونترا
الاتفاق يدخل سباق التعاقد مع كونترا
Time منذ 53 دقيقة Views 1476
وزير المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%
وزير المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%
Time منذ ساعة Views 3361
الكلباني: في هذه الحالة يجوز استرجاع المهر
الكلباني: في هذه الحالة يجوز استرجاع المهر
Time منذ ساعة Views 3355
خادم الحرمين يوجه بصرف 850ر1 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
خادم الحرمين يوجه بصرف 850ر1 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
Time منذ ساعة Views 2875
تجار مخدرات يستخدمون " الدرون " لتوصيل بضاعتهم
تجار مخدرات يستخدمون " الدرون " لتوصيل بضاعتهم
Time منذ ساعة Views 958
وليد عبدالله : رقصاتي في الملعب وسيلة لتخفيف الضغط النفسي على الجمهور
وليد عبدالله : رقصاتي في الملعب وسيلة لتخفيف الضغط النفسي على الجمهور
Time منذ ساعتين Views 501
المحطات ملزمة بعرض أسعار البنزين على الشاشات وهنا طريقة الإبلاغ عن المخالفات
المحطات ملزمة بعرض أسعار البنزين على الشاشات وهنا طريقة الإبلاغ عن المخالفات
Time منذ ساعتين Views 2288
حارس النصر وليد عبدالله يتحدث عن قصة منعه من اللعب بسبب القزع
حارس النصر وليد عبدالله يتحدث عن قصة منعه من اللعب بسبب القزع
Time منذ ساعتين Views 413