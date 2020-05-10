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سلطان بن سحيم يدعو لتكاتف الشعب ضد عصابة الدوحة: «نثق في السعودية»

Time منذ 34 دقيقة
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سلطان بن سحيم يدعو لتكاتف الشعب ضد عصابة الدوحة: «نثق في السعودية»

ماجد القزيز (صدى):
الأمير سلطان بن سحيم آل ثاني؛ أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، رسالة نارية إلى الأجانب في بلاده وعصابة الدوحة التي تحكم البلاد.

وطالب " بن سحيم " في رسالته بأن يتكاتف الشعب وأفراد الأسرة الحاكمة؛ حيث دعا لاجتماع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل والتعاون لرعاية قطر من غدر الخائنين وتحضينها من الأعداء.

وقال سحيم في رسالته: "كلي ثقة بحكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا، لعل الله يجعل منا صلة سلام تعيد الأمور إلى نصابها".

ولفت خلال رسالته إلى أنه يتواجد في باريس بالوقت الحالي؛ لأنه لم يعد يتحمل البقاء في قطر التي بات يحتلها الأغراب، ويجوبونها برائحة المستعمر ويتدخلون في شؤونهم، بدعوة حمايتهم من أهلهم في السعودية والخليج العربي.

وإليكم نص رسالة "سحيم" التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر منصات المعارضة القطرية.

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أحدث التعليقات

صالح
والله انك تخسا
ابو محمد 😎
الله يشفيها مما اصابها ، ويعين اهلها ويصبرهم عليها ويفكهم من اذاها .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه وحرزه المكين ، من كورونا وكل شر وضر .. آمين ..

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