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إفلاس ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية بسبب «كورونا»

Time منذ 59 دقيقة
Views 1516
إفلاس ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية بسبب «كورونا»

وكالات (صدى):
في ضربة قوية لقطاع الطيران في أمريكا اللاتينية، تقدمت شركة أفيانكا الكولومبية للطيران بطلباً لإعلان إفلاسها بعد فشلها في الحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة بسبب أزمة كورونا.

وتعتبر أفيانكا واحدة من أقدم شركات الطيران العالمية، ومصدر فخر للكولومبيين؛ وتعتبر هذه الأزمة من أصعب الأزمات في تاريخها؛ حيث قدرت قيمة التزامات الشركة المالية بين مليار وعشرة مليارات دولار.

يذكر أنه في حال فشلها في الخروج من الأزمة فإنها ستكون واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى في العالم التي تفشل في المحافظة على الإستمرارية بسبب أزمة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه وحرزه المكين ، من كورونا وكل شر وضر .. آمين ..
ع. س. ع
الا والله شمت بكم وضحك عليكم القريب والبعيد شكراً ابو عبدالله
ع. س. ع
مجنس افظل من نجس عندة كرامة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد 😎
ماقصر الله في واجبه في وقته ، الله يطول عمره في طاعته .. آمين ..

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