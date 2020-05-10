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" أبا الخيل " يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم (فيديو)

Time منذ 46 دقيقة
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" أبا الخيل " يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم.

وقال أبا الخيل خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" غدا سينطلق فريق عمل لموقع الهزة وسيتم محطات رصد للهزات الأرضية الكثيفة والصغيرة ".

ولفت أبا الخيل:" الهيئة تقوم بعمل الدراسات والأبحاث ولتخاذ الإجراءات اللازمة "، مبينا:" سينطلق فريق عمل للبؤرة نفسها وسيتم متابعة الهزات الأرضية ".

وأوضح أبا الخيل:" 270 محطة ترصد كل كبيرة وصغيرة من الهزات الأرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية "، مشيرا:" المنطقة التي حدث فيها الهزة  لم تعهد الهزات الأرضية والهيئة تتابع أسبابها ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه وحرزه المكين ، من كورونا وكل شر وضر .. آمين ..
ع. س. ع
الا والله شمت بكم وضحك عليكم القريب والبعيد شكراً ابو عبدالله
ع. س. ع
مجنس افظل من نجس عندة كرامة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد 😎
ماقصر الله في واجبه في وقته ، الله يطول عمره في طاعته .. آمين ..

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