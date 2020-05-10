" أبا الخيل " يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم.
وقال أبا الخيل خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" غدا سينطلق فريق عمل لموقع الهزة وسيتم محطات رصد للهزات الأرضية الكثيفة والصغيرة ".
ولفت أبا الخيل:" الهيئة تقوم بعمل الدراسات والأبحاث ولتخاذ الإجراءات اللازمة "، مبينا:" سينطلق فريق عمل للبؤرة نفسها وسيتم متابعة الهزات الأرضية ".
وأوضح أبا الخيل:" 270 محطة ترصد كل كبيرة وصغيرة من الهزات الأرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية "، مشيرا:" المنطقة التي حدث فيها الهزة لم تعهد الهزات الأرضية والهيئة تتابع أسبابها ".