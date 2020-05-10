فهد آل ثاني يسخر من العصابة الحاكمة في قطر بعد تصريح استفزازي لوزير الخارجية

ماجد القزيز (صدى):
سخر فهد بن عبدالله آل ثاني؛ أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الخارجية القطرية؛ بعد تصريحها بوجود حاجة ملحقة لعقد المزيد من الاتفاقيات الأمنية لحماية قطر.
وقال "آل ثاني" عبر حسابه على "تويتر" : وزير خارجية العصابة الحاكمة في #قطر يقول أن هناك (حاجه ملحه) لوجود إتفاقية أمنية أقليمية".
وتابع بسخرية: "عندهم قاعدة العديد والجيش التركي والجيش الايراني ويطالبون بإتفاقية أمنية!".
واستكمل تغريدته : "بدأ إختناق عصابة الحمدين وتميم بعد الإبتزازات المتكررة من أردوغان، طبعًا دول المنطقة مكتفية أمنية هم المحتاجين".
وشهدت قطر مؤخرًا انقلاب بدعم من عراب الخراب القطري حمد بن جاسم ضد الأمير القطري تميم بن حمد؛ والذي اجهضته القوات التركية بعد تدخلها لحماية تميم من الاعتقال.