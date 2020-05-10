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فهد آل ثاني يسخر من العصابة الحاكمة في قطر بعد تصريح استفزازي لوزير الخارجية

Time منذ ساعة
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فهد آل ثاني يسخر من العصابة الحاكمة في قطر بعد تصريح استفزازي لوزير الخارجية

ماجد القزيز (صدى):
سخر فهد بن عبدالله آل ثاني؛ أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الخارجية القطرية؛ بعد تصريحها بوجود حاجة ملحقة لعقد المزيد من الاتفاقيات الأمنية لحماية قطر.

وقال "آل ثاني" عبر حسابه على "تويتر" : وزير خارجية العصابة الحاكمة في #قطر يقول أن هناك (حاجه ملحه) لوجود إتفاقية أمنية أقليمية".

وتابع بسخرية: "عندهم قاعدة العديد والجيش التركي والجيش الايراني ويطالبون بإتفاقية أمنية!".

واستكمل تغريدته : "بدأ إختناق عصابة الحمدين وتميم بعد الإبتزازات المتكررة من أردوغان، طبعًا دول المنطقة مكتفية أمنية هم المحتاجين".

وشهدت قطر مؤخرًا انقلاب بدعم من عراب الخراب القطري حمد بن جاسم ضد الأمير القطري تميم بن حمد؛ والذي اجهضته القوات التركية بعد تدخلها لحماية تميم من الاعتقال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه وحرزه المكين ، من كورونا وكل شر وضر .. آمين ..
ع. س. ع
الا والله شمت بكم وضحك عليكم القريب والبعيد شكراً ابو عبدالله
ع. س. ع
مجنس افظل من نجس عندة كرامة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد 😎
ماقصر الله في واجبه في وقته ، الله يطول عمره في طاعته .. آمين ..

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