نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الطعمة" بديل عن الإفطار الجماعي في حائل

Time منذ ساعة
Views 571
Comment 2
"الطعمة" بديل عن الإفطار الجماعي في حائل
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه وحرزه المكين ، من كورونا وكل شر وضر .. آمين ..
ع. س. ع
الا والله شمت بكم وضحك عليكم القريب والبعيد شكراً ابو عبدالله
ع. س. ع
مجنس افظل من نجس عندة كرامة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد 😎
ماقصر الله في واجبه في وقته ، الله يطول عمره في طاعته .. آمين ..

أخر الأخبار

يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 15 ثانية Views 87
شرطة الرياض تقبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية
شرطة الرياض تقبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية
Time منذ دقيقة Views 1022
لا تفكرين تطبخين مره ثانية
لا تفكرين تطبخين مره ثانية
Time منذ دقيقة Views 95
سامي الجابر يخرج عن صمته بعد أزمة جازان والأحساء ويرد بذكاء على مهاجميه
سامي الجابر يخرج عن صمته بعد أزمة جازان والأحساء ويرد بذكاء على مهاجميه
Time منذ 4 دقائق Views 1160
سعود المصيبيح: نحن الآن في حاجة لهيئة مستقلة للعمالة الوافدة بعد كشف المستور(فيديو)
سعود المصيبيح: نحن الآن في حاجة لهيئة مستقلة للعمالة الوافدة بعد كشف المستور(فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1279
"سكني": أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع
"سكني": أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع
Time منذ 13 دقيقة Views 1192
سامي الزهراني ياسا: الراقي الشرعي الذي يضرب المريض مؤذي
سامي الزهراني ياسا: الراقي الشرعي الذي يضرب المريض مؤذي
Time منذ 19 دقيقة Views 1338
بالفيديو.. الدهيشي يوضح الأسباب التي تسبب الألم في مقدمة الساق
بالفيديو.. الدهيشي يوضح الأسباب التي تسبب الألم في مقدمة الساق
Time منذ 24 دقيقة Views 1418
6 استخدامات للذكاء الاصطناعي لمكافحة كورونا في المملكة
6 استخدامات للذكاء الاصطناعي لمكافحة كورونا في المملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1398
سلطان بن سحيم يدعو لتكاتف الشعب ضد عصابة الدوحة: «نثق في السعودية»
سلطان بن سحيم يدعو لتكاتف الشعب ضد عصابة الدوحة: «نثق في السعودية»
Time منذ 33 دقيقة Views 1955