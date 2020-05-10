تركي آل الشيخ يكشف تغيرات منتظرة في كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
توقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تغيرات منتظر حدوثها في الفترة المقبلة في عالم الكرة القدم، وتحديد بعد انتهاء أزمة كورونا الجارية.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني".
وأضاف :"أسعار اللاعبين ستقل، والرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر، والنقل التلفزيوني أيضًا، أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم".
وواصل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية :"سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للأسف".
وأستكمل تركي آل الشيخ حديثه في ذلك الشأن مطمئنًا جماهير ناديه الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني قائلًا :"هذا الكلام لايشمل نادي ألميريا إن شاء الله".