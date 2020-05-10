إيران تعتزم إعدام سجينين كرديين لمعارضة النظام

طهران (صدى):
كشفت منظمة "هنغاو" الحقوقية، اليوم الأحد، عن اعتزام السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين كرديين؛ وذلك بتهمة التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض.
وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه : "محكمة الثورة في سنندج قضت بإعدام ساسان كريمي، وهدايت عبدالله بور، وهما من مدينة بانة التابعة لمحافظة كردستان (غرب إيران)".
وتابعت : "االحرس لثوري الإيراني اعتقل ساسان كريمي، قبل عامين بعد هجوم مسلح على قاعدة تابعة للحرس الثوري قرب قرية (زرواو)".
وتم نقل هدايت عبدالله بور، من سجن أورمية إلى "مكان مجهول"، بعد اعتقاله قبل 4 سنوات خلال اشتباك بين حزب البيشمركة الديمقراطي وقوات الحرس الثوري في قرية الأشنوية.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أن إيران أعدمت في العام 2017 وحده 507 مواطنين، من بين 993 شخصًا أُعدموا في جميع أنحاء العالم خلال العام نفسه.