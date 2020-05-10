قطر تهمل مصابي كورونا

ماجد القزيز (صدى):
تحدّث أحد النشطاء المعارضين في قطر، عن إهمال النظام القطري لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي يؤدي إلى تفشي الفيروس بالدويلة.
وأوضح أن الحالة الأولى كانت عبارة عن " شخص درجة حرارة جسمه ٣٩ لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وفي كل يوم يذهب إلى الطوارئ لكي يطلب منهم إجراء فحص كورونا يرفض الطبيب بحجة أن هذه أعراض عادية، وفي رابع يوم ذهب إلى مركز أم صلال وبعد صراخ وافقوا لاجراء الفحص والنتيجة كانت إيجابية، ثم تم اكتشاف الفايروس في زوجته وأبنائه ".
وأضاف أن الحالة الثانية " فقدت حاسة الشم والتذوق وهي إحدى الأعراض المعروفة لفايروس كورونا، طلبت من المستشفى إجراء الفحص ولكنهم أصروا بأنه لا داعي لذلك، بعدها بعدة أيام تم اكتشاف الفايروس في كل أفراد العائلة (أب أم أبناء زوج أخ زوجة أخ وأبناؤهم و و و...) وغيرها من الحالات مشابهة " .
وتساءل: " هل يوجد إهمال أو تقصير في الصفوف الأمامية في المستشفيات؟ خاصة في التعامل مع بعض الحالات التي تستوجب اجراء الفحص والتعامل معها بجدية أكبر " .