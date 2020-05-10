مشهد للفنان خالد الفراج عن النظرة الشرعية في مسلسل "مخرج7" يثير الجدل (فيديو) 

أميرة خالد (صدى):
أثار مشهد الفنان خالد الفراج عن النظرة الشرعية في مسلسل مخرج 7 جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.
وحظي المقطع بتفاعل وانتشار كبير عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات وجاء كالتالي:" عايز أعرف هو تركهم ومشي ليه لازم يكون في محرم معهما، البنت ما تلبس حجاب المفروض هو بعد ما يلبس شماغ عشان يكونون واضحين، ماضاقت إلا لتفرج إن شاءالله ".
ويطرق مسلسل " مخرج 7 " بموضوعاته قضايا متنوعة في قالب كوميدي، جعلت منه العمل الأكثر حصدا لنسبة المشاهدة في السعودية خلال رمضان المبارك، بحسب إحصائيات إحدى شركات الأبحاث العالمية، وبشهادة "الترند"، الذي اعتلاه العمل بشكل شبه يومي.