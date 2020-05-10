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مشهد للفنان خالد الفراج عن النظرة الشرعية في مسلسل "مخرج7" يثير الجدل (فيديو) 

Time منذ يوم
Views 4821
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مشهد للفنان خالد الفراج عن النظرة الشرعية في مسلسل "مخرج7" يثير الجدل (فيديو) 

أميرة خالد (صدى):
أثار مشهد الفنان خالد الفراج عن النظرة الشرعية في مسلسل مخرج 7 جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار كبير عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات وجاء كالتالي:" عايز أعرف هو تركهم ومشي ليه لازم يكون في محرم معهما، البنت ما تلبس حجاب المفروض هو بعد ما يلبس شماغ عشان يكونون واضحين، ماضاقت إلا لتفرج إن شاءالله ".

ويطرق مسلسل " مخرج 7 " بموضوعاته قضايا متنوعة في قالب كوميدي، جعلت منه العمل الأكثر حصدا لنسبة المشاهدة في السعودية خلال رمضان المبارك، بحسب إحصائيات إحدى شركات الأبحاث العالمية، وبشهادة "الترند"، الذي اعتلاه العمل بشكل شبه يومي.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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