تركيا تتوعد باستهداف الجيش الليبي 

وكالات (صدى):
أوضحت تركيا أنها ستعتبر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أهدافاً مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بمرتزقة من سوريا للقتال في صفوفها، ووقعت اتفاقاً للتعاون العسكري أثار غضباً واسعاً في ليبيا.
ولفتا وزارة الخارجية التركية في بيان لها:" إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافاً مشروعة ".
ولا تزال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر تقاتل منذ ما يزيد على عام من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس وتطهيرها من الإرهابيين.
وأبان الجيش الوطني الليبي، أن تركيا أقامت قاعدة طائرات عسكرية مسيرة في معيتيقة لكن حكومة الوفاق الوطني تنفي ذلك.