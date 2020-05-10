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تركيا تتوعد باستهداف الجيش الليبي 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1474
تركيا تتوعد باستهداف الجيش الليبي 

وكالات (صدى):
أوضحت تركيا أنها ستعتبر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أهدافاً مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بمرتزقة من سوريا للقتال في صفوفها، ووقعت اتفاقاً للتعاون العسكري أثار غضباً واسعاً في ليبيا.

ولفتا وزارة الخارجية التركية في بيان لها:" إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافاً مشروعة ".

ولا تزال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر تقاتل منذ ما يزيد على عام من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس وتطهيرها من الإرهابيين.

وأبان الجيش الوطني الليبي، أن تركيا أقامت قاعدة طائرات عسكرية مسيرة في معيتيقة لكن حكومة الوفاق الوطني تنفي ذلك.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
مات كومار الشجاع
أبوسطام
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
الملل
انا ماتابعه لانه زياله وهذا شهر عباده لله وتقرب له بالطاعات وليس عصيان وغضب لله وتقرب للشيطان بالمعاصي يمر عليك الشهر وانت مثل الحمار تحمل اسفارا
مهند111
يتم تحرير المخالفه عن طريق اللوحه جميع بيانات مالك السياره يحصل عليها عندما برفع رقم اللوحه للعمليات بل بالامكان الحصول على البيانات والدوريه تمشي خلف السياره المطلوبه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يحميهم

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