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السلطات الإيرانية تضع سكان مدينة عربية كاملة في الحجر الصحي

Time منذ 57 دقيقة
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السلطات الإيرانية تضع سكان مدينة عربية كاملة في الحجر الصحي

طهران (صدى):
وضعت السلطات الإيرانية سكان مدينة عبادان، المحاذية للحدود العراقية في الحجر الصحي بشكل كامل؛ بسبب تزايد عدد الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقررت السلطات المحلية منع الدخول إلى المدينة، وقطع الطرق الرابطة بينها وبين مدينتي الأهواز ومعشور وعاصمة إقليم خوزستان، بالإضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية في المدينة بدءًا من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة عبادان 2584 شخصًا، فيما يبلغ عدد سكانها 400 ألف شخص، أغلبهم من القومية العربية.

يذكر أن "عبادان" على غرار مدن خوزستان تفتقر إلى المرافق الصحية والمستشفيات المطلوبة بسبب التهميش الذي تعاني منه القوميات والأقليات غير الفارسية.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
مات كومار الشجاع
أبوسطام
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
الملل
انا ماتابعه لانه زياله وهذا شهر عباده لله وتقرب له بالطاعات وليس عصيان وغضب لله وتقرب للشيطان بالمعاصي يمر عليك الشهر وانت مثل الحمار تحمل اسفارا
مهند111
يتم تحرير المخالفه عن طريق اللوحه جميع بيانات مالك السياره يحصل عليها عندما برفع رقم اللوحه للعمليات بل بالامكان الحصول على البيانات والدوريه تمشي خلف السياره المطلوبه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يحميهم

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