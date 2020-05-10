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ابن خال الأسد يظهر بدون فيديو ويتحدث عن الظلم

Time منذ ساعة
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ابن خال الأسد يظهر بدون فيديو ويتحدث عن الظلم

دمشق (صدى):
كتب رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورجل الأعمال المعاقب دوليا لتورطه بالفساد، منشورا على حسابه فيسبوك، اليوم الأحد، عبارة عن دعاء مطوّل، تحدث فيه عن الظلم.

وتضمن المنشور كلمات دعاء، معبراً فيها عن ما سمّاه ظلم العباد الذي فاق طاقة العِيال، قاصداً نفسه بطبيعة الحال.

وكان مخلوف قد ظهر مرتين، في فيديوهين، أولهما في الثلاثين من أبريل الماضي، وثانيهما في الثالث من شهر مايو الجاري.

وهاجم فيهما أجهزة أمن النظام السوري بعدما اعتقلت عددا من موظفيه ومدراء شركتيه المشغلتين لقطاع الاتصالات، سيرتيل، وإم تي ان، ووصف جميع من حول بشار الأسد بأنهم ليسوا أهلا للثقة، بعدما طالبه نظام الأسد بدفع مبلغ 230 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة، بحسب ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وجاء منشور مخلوف بعد غياب أكثر من أسبوع، على ظهوره الأخير، ترافق مع قيام شخصيات قريبة من النظام السوري، بتوجيه تهديدات علنية للرئيس الروسي ولقواته المنتشرة في سوريا، ردا منها، كما قالت، على تسريبات روسية تحدثت عن توجه روسي بإزاحة الأسد.

وأشارت مصادر إعلامية ، إلى وجود دور روسي في قضية مخلوف، وأن موسكو هي التي ضغطت على الأسد بهذا الاتجاه، فيما ألمح مخلوف نفسه في ظهوره المصوّر السابق، إلى من حول الأسد، وشكك فيهم، جميعاً.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
مات كومار الشجاع
أبوسطام
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
الملل
انا ماتابعه لانه زياله وهذا شهر عباده لله وتقرب له بالطاعات وليس عصيان وغضب لله وتقرب للشيطان بالمعاصي يمر عليك الشهر وانت مثل الحمار تحمل اسفارا
مهند111
يتم تحرير المخالفه عن طريق اللوحه جميع بيانات مالك السياره يحصل عليها عندما برفع رقم اللوحه للعمليات بل بالامكان الحصول على البيانات والدوريه تمشي خلف السياره المطلوبه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يحميهم

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