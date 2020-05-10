رسميًا.. غروس يعتزل التدريب

نواف السالم (صدى):
أعلن السويسري كريستيان غروس، مدرب النادي الأهلي السابق، اليوم الأحد، اعتزاله عالم التدريب بشكل رسمي، معتبراً تجربته في المملكة هي الأخيرة، ومكتفياً بما حققه خلال مسيرته التدريبية.
وكشف غروس خلال تصريحاته التلفزيونية إن تجربته مع الأهلي ستعد الأخيرة في مسيرته التدريبية، مشيراَ إلى اكتفى بما حققه سابقاً مع الفرق التي قام بتدريبها.
وكان السويسري المخضرم، قد قاد نادي الزمالك المصري، للتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي الأبيض، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده، وعدم رغبة إدارة الزمالك في تمديده لفترة جديدة.
وحقق غروس العديد من البطولات مع الفرق العربية، حيث قاد الأهلي لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.