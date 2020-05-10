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"طيران الإمارات": نتوقع مرور سنة ونصف قبل عودة الطلب على السفر

Time منذ ساعتين
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"طيران الإمارات": نتوقع مرور سنة ونصف قبل عودة الطلب على السفر

أبوظبي (صدى):
توقّعت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته، في حين أعلنت عن زيادة في أرباحها الصافية للسنة المالية المنتهية مع بداية توسّع أزمة فيروس كورونا.

وقالت المجموعة الضخمة ومقرّها دبي إنها حققت في السنة الممتدة من الأول من إبريل 2019 إلى 31 مارس 2020 أرباحاً صافية قدرها 288 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار في السنة التي سبقتها.

ويذكر أن المجموعة علّقت رحلاتها في الاسبوع الاخير من شهر مارس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعاود تنظيم رحلات ذهاب فقط إلى وجهات معيّنة لنقل مواطنين من دبي إلى بلدانهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمجموعة إنّ "طيران الإمارات" حقّقت خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2019/2020 "أداءً قوياً".

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أحدث التعليقات

أبوسطام
مات كومار الشجاع
أبوسطام
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
الملل
انا ماتابعه لانه زياله وهذا شهر عباده لله وتقرب له بالطاعات وليس عصيان وغضب لله وتقرب للشيطان بالمعاصي يمر عليك الشهر وانت مثل الحمار تحمل اسفارا
مهند111
يتم تحرير المخالفه عن طريق اللوحه جميع بيانات مالك السياره يحصل عليها عندما برفع رقم اللوحه للعمليات بل بالامكان الحصول على البيانات والدوريه تمشي خلف السياره المطلوبه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يحميهم

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