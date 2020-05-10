نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رد قوي من الاتحاد السوري على تصريحات عمر السومة 

Time منذ 13 ساعة
Views 4184
رد قوي من الاتحاد السوري على تصريحات عمر السومة 

وكالات (صدى):
عقب الاتحاد السوري لكرة القدم على تصريحات مهاجم الأهلي عمر السومة، بشأن المدير الفني للمنتخب نبيل معلول، قائلا إن هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر شخصية.

وأوضح اتحاد كرة القدم السوري: " تعقيباً على الآراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة يود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التأكيد على أن اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية ".

ولفت: " التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد وستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع القادمة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

رداد..
اللهم آمين يابومحمد
ابو محمد 😎
الله يجيب الخير ..
ابو محمد 😎
الله يخارجنا منكم ياشر البريه ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..

أخر الأخبار

سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة
سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة
Time منذ دقيقة Views 1076
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
Time منذ 14 دقيقة Views 1174
أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس
أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس
Time منذ 17 دقيقة Views 1297
«المسند»‏: سحب ركامية منفردة على بعض المناطق
«المسند»‏: سحب ركامية منفردة على بعض المناطق
Time منذ 36 دقيقة Views 1471
معاقبة منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة
معاقبة منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة
Time منذ ساعة Views 1816
بالفيديو..إعلامية تهدد بحرق نفسها بعد تحرش صهر الرئيس التونسي الأسبق بها
بالفيديو..إعلامية تهدد بحرق نفسها بعد تحرش صهر الرئيس التونسي الأسبق بها
Time منذ ساعة Views 2138
الأمير سطام: قرارات وزارة المالية " مؤقتة "
الأمير سطام: قرارات وزارة المالية " مؤقتة "
Time منذ ساعتين Views 3972
دولة فقيرة تنجح في التصدي للفيروس اللعين
دولة فقيرة تنجح في التصدي للفيروس اللعين
Time منذ ساعتين Views 2243
" الإعدام " مصير مجرم اغتصب طفلة
" الإعدام " مصير مجرم اغتصب طفلة
Time منذ 3 ساعات Views 780
الإخوانية توكل كرمان تتباكى: " أتعرض للتنمر "
الإخوانية توكل كرمان تتباكى: " أتعرض للتنمر "
Time منذ 3 ساعات Views 2646