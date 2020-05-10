رد قوي من الاتحاد السوري على تصريحات عمر السومة 

وكالات (صدى):
عقب الاتحاد السوري لكرة القدم على تصريحات مهاجم الأهلي عمر السومة، بشأن المدير الفني للمنتخب نبيل معلول، قائلا إن هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر شخصية.
وأوضح اتحاد كرة القدم السوري: " تعقيباً على الآراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة يود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التأكيد على أن اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية ".
ولفت: " التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد وستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع القادمة ".