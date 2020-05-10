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شاهد.. أسرار في حياة عبد الحسين عبد الرضا رمز المسرح الخليجي

Time منذ يوم
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شاهد.. أسرار في حياة عبد الحسين عبد الرضا رمز المسرح الخليجي

أميرة خالد (صدى):
جاء عبدالحسين عبد الرضا رمز المسرح الخليجي الذي تعرض لمحاولة اغتيال و تعرض لمحاكمات قضائية بسبب مسرحياته الجريئة، حيث أنه تاريخ طويل نقل فيه حياة الكويتيين على خشبة المسرح وشاشات التلفاز.

ويعتبر عبد الحسين عبد الرضا عملاق فن المسرح الخليجي وهو عمود كبير في عالم الفن سواء الفن العربي أو الفن الخليجي فهو شخصية تكون متنوعة الزوايا الإبداعية والإنسانية.

وتمكن عبد الحسين عبد الرضا من خلال مسيرته الفنية التي وصلت إلى ما يقرب من 50 عام أن يترك بصمة واضحة في عالم الفن.

وكان فنان متعدد المواهب وقام بالكثير من الأعمال بين المسرح والتليفزيون والإذاعة والتأليف والغناء حيث لم يتم تصنفيه ضمن فئة واحدة من تلك الفئات.

وقدم عبد الحسين عبد الرضا مسرحية باي باي يا عرب للجمهور العربي وتعتبر مسرحية عظيمة تقوم بمناقشة جميع أحوالهم وانقساماتهم، كما قام بتمثيل شخصية مستر فرايدي أو شارد بن جمعة من خلال مسرحية باي باي لندن فى تلك القضايا العربية ضمن إطار كوميدي.

وتدور أحداث قصة المسرحية حول كاهل ثري لعوب وتضم المسرحية نخبة من النجوم لم يقوموا بترك قضية من قضايا العرب إلا ويقومون بتناولها بنقد ساخر.

وتمكن عبد الحسين عبد الرضا ومعه بعض من الممثلين مثل الفنان سعد الفرج والفنان خالد النفيسي والفنان عبد العزيز النمش والمؤلف عبدالأمير التركي في فترة السبعينات من قهر حواجز الزمن في مسلسل درب الزلق في خلطة عصية على الاستنساخ قامت بإضحاك الكثير.

وتم إطلاق اسم عبد الحسين عبد الرضا على مسرح السالمية وذلك في تكريم الرواد والأعلام ويكون مرتبط أسمه بالفرح والأعياد لجمهور واسع، حيث أن القنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة تحرص على عرض جميع مسرحياته بالتزامن مع كل عيد أو عطلة نهاية الأسبوع.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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