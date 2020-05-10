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هدى الغصن تروي تفاصيل النقلة النوعية التي أحدثتها في أرامكو بالتحاق 8 آلاف امرأة(شاهد)

Time منذ يوم
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هدى الغصن تروي تفاصيل النقلة النوعية التي أحدثتها في أرامكو بالتحاق 8 آلاف امرأة(شاهد)

عادل الحربي (صدى):
لم تعرف هدى الغصن المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة أرامكو السعودية، اليأس، بعد أن رفضوا ابتعاثها 3 مرات فحققت حلمها في أكبر شركة نفط بالعالم، حيث أنها هي أول سعودية تتولى منصباً قيادياً في الشركة.

وقالت الغصن خلال برنامج " من الصفر " : أول وظيفه عملت بها كانت تسمى " ممثل المرضى "، في مستشفى أرامكو، وكنت أريد أن أكون جزء من هذه الصناعة.

وأضافت :احدثت نقلة نوعية في أرامكو بالتحاق نحو 8 آلاف امرأة سعودية مؤهلة للعمل بعملاق النفط العالمي، بعدأن أصبحت المديرة التنفيذية للموارد البشرية.

وتابعت : التحديات هي اللي بنتني.. هي اللي خلتني صارمة وجديّة، مؤكدة أن من أبرز التحديات التي واجهتها هو أنها مديرة "امرأة" وسعودية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

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