«كفاءة» يوضح أهمية تواجد بطاقة الطاقة لبعض المنتجات

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، أهمية تواجد بطاقة كفاءة الطاقة لبعض المنتجات.
وورد استفسار من مواطن للمركز عبر "تويتر" يقول: "ياليت يكون فيه تعريف ببطاقة الطاقة انا كمستهلك اول مرة اسمع فيها مع اني مشتري طقمين كفرات منذو شهرين".
ورد المركز : " تهدف بطاقة كفاءة الطاقة إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين المنتجات قبل الشراء وذلك لمساعدته في اختيار المنتج ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة ".
وأضاف :للمزيد نأمل زيارة موقع المركز عبر الرابط التالي من هنا .