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«كفاءة» يوضح أهمية تواجد بطاقة الطاقة لبعض المنتجات

Time منذ يوم
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«كفاءة» يوضح أهمية تواجد بطاقة الطاقة لبعض المنتجات

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، أهمية تواجد بطاقة كفاءة الطاقة لبعض المنتجات.

وورد استفسار من مواطن للمركز عبر "تويتر" يقول: "ياليت يكون فيه تعريف ببطاقة الطاقة انا كمستهلك اول مرة اسمع فيها مع اني مشتري طقمين كفرات منذو شهرين".

ورد المركز : " تهدف بطاقة كفاءة الطاقة إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين المنتجات قبل الشراء وذلك لمساعدته في اختيار المنتج ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة ".

وأضاف :للمزيد نأمل زيارة موقع المركز عبر الرابط التالي من هنا .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

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