أرامكو تراجع السعر المتفق عليه للاستحواذ على «سابك»

الرياض (صدى):
قاد رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، محادثات تتركز على إعادة النظر في السعر الذي قدمته أرامكو لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.
ومن المتوقع أن يتم إعادة هيكلة صفقة الاستحواذ على سابك والتي تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ في السنوات الأخيرة، وفقًا لرويترز.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"؛ حيث تقدر قيمة الصفقة بمبلغ 69.1 مليار دولار.