تعرف على مواصفات جلاكسي نوت ٢٠ الجديد

وكالات (صدى):
كشف تسريبات انه من المرجج أن يحتوي Galaxy Note 20 على تحديثات جديده منها حصوله على شاشة 120 هرتز مماثلة لهاتف Galaxy S20، واعتبر قلم S Pen الخاص بـ Galaxy Note 10 ميزة رئيسة، وقد تم إقرانه مع Air Actions ، والتي يمكن وصفها بأنها فكرة رائعة إلا أنها نفذت بشكل سيئ
ويبدو أن سامسونغ تعمل على توفير المزيد من المرافق لـ Air Actions في هواتف غلاكسي نوت 20 بطرق أكثر إبداعًا.
كما يمكن أن يأتي هاتف Galaxy Note 20 مزودًا بشريحة Exynos 990 مثل Galaxy S20 وهي الشريحة التي وجهت إليها العديد من الانتقادات بسبب الأداء الضعيف نسبيًا.
ويشارك هاتف Galaxy Note 20 بعض الميزات مع مجموعة Galaxy S20 فيجب مراعاة ألا تكون سعة التخزين أقل منه، كما سيأتي جهاز Galaxy Note 20 مزودًا بمستشعر بصمة تحت الشاشة ويجب أن يكون ذا استشعار أكبر للحصول على دقة أعلى.