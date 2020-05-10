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المتابعين يهاجمون هبة الحسين بسبب دورها بـ«مخرج7»

Time منذ يوم
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المتابعين يهاجمون هبة الحسين بسبب دورها بـ«مخرج7»

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تفاعل المتابعون مع الفنانة والإعلامية هبة الحسين، وتقييم أدائها في مسلسل "مخرج 7" الذي شاركت فيه وقامت بدور زوجة الفنان حبيب الحبيب، حيث أبدوا إستيائهم من الأداء الذي ظهرت به.

وأكد المتابعون بأن الحسين لا تتقن اللهجة إضافة بانها تمثيلها مستفز، حيث أشار آخرون أن هبة تكرس دور المرأة النمامة السطحية، والبعض وصف المسلسل بالفاشل وأنها كانت الأقل تمثيلًا بين الفنانين المشاركين في العمل.

وقالت مغردة متسائلة هل هذا الدور يضيف لها شيئا؟ دور يكرس تنميط يروجه المجتمع المرأة النمامة السطحية المملة،مردفة بأن عليها أن تفتح الكتب لتعرف كيف تختار الأدوار المناسبة حتى تكون اختياراتها غير مسيئة لها وللنساء، فيما قال مغرد أن المسلسل بكبره يفشل بس الناس اختارت الممثل الأقل جماهيرية عشان يتحمل كامل النقد”.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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