المتابعين يهاجمون هبة الحسين بسبب دورها بـ«مخرج7»

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تفاعل المتابعون مع الفنانة والإعلامية هبة الحسين، وتقييم أدائها في مسلسل "مخرج 7" الذي شاركت فيه وقامت بدور زوجة الفنان حبيب الحبيب، حيث أبدوا إستيائهم من الأداء الذي ظهرت به.
وأكد المتابعون بأن الحسين لا تتقن اللهجة إضافة بانها تمثيلها مستفز، حيث أشار آخرون أن هبة تكرس دور المرأة النمامة السطحية، والبعض وصف المسلسل بالفاشل وأنها كانت الأقل تمثيلًا بين الفنانين المشاركين في العمل.
وقالت مغردة متسائلة هل هذا الدور يضيف لها شيئا؟ دور يكرس تنميط يروجه المجتمع المرأة النمامة السطحية المملة،مردفة بأن عليها أن تفتح الكتب لتعرف كيف تختار الأدوار المناسبة حتى تكون اختياراتها غير مسيئة لها وللنساء، فيما قال مغرد أن المسلسل بكبره يفشل بس الناس اختارت الممثل الأقل جماهيرية عشان يتحمل كامل النقد”.