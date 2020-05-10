باسكال مشعلاني: الحجر المنزلي فرصة للرجوع إلى الله

بيروت (صدى):
أكدت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أمس السبت، أنها تلتزم بالحجر المنزلي من أجل المحافظة على صحة الجميع من الكبار والصغار، ولا تخرج من المنزل سوى من يريد الذهاب للمستشفى أو قضاء مصلحة ضرورية كما أن عدد قليل من المحلات يعمل.
وأوضحت باسكال مشعلاني، أنها تشتاق لأصدقائها ولا تلتقي بهم، ولكن تتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تريد إلحاق الأذي بهم ، مضيفة: " الحجر الصحي فرصة للرجوع إلى الله وبيوت الله مسيرها تفتح " .
وقالت أنها ستقدم أغنية باللهجة المصرية قريبا، لافتة إلى أنها تتابع السوشيال ميديا خلال أوقات الحظر، كما أنها تقوم بطهي الطعام في المطبخ وتعلمت طهي بعض الأكلات فضلًا عن مزاولة هوايتها في القراءة والرسم وممارسة الرياضة التي لم يكن لها وقت فيما قبل الجائحة.