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باسكال مشعلاني: الحجر المنزلي فرصة للرجوع إلى الله

Time منذ يوم
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باسكال مشعلاني: الحجر المنزلي فرصة للرجوع إلى الله

بيروت (صدى):
أكدت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أمس السبت، أنها تلتزم بالحجر المنزلي من أجل المحافظة على صحة الجميع من الكبار والصغار، ولا تخرج من المنزل سوى من يريد الذهاب للمستشفى أو قضاء مصلحة ضرورية كما أن عدد قليل من المحلات يعمل.

وأوضحت باسكال مشعلاني، أنها تشتاق لأصدقائها ولا تلتقي بهم، ولكن تتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تريد إلحاق الأذي بهم ، مضيفة: " الحجر الصحي فرصة للرجوع إلى الله وبيوت الله مسيرها تفتح " .

وقالت أنها ستقدم أغنية باللهجة المصرية قريبا، لافتة إلى أنها تتابع السوشيال ميديا خلال أوقات الحظر، كما أنها تقوم بطهي الطعام في المطبخ وتعلمت طهي بعض الأكلات فضلًا عن مزاولة هوايتها في القراءة والرسم وممارسة الرياضة التي لم يكن لها وقت فيما قبل الجائحة.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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