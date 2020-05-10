«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مدير شؤون المبيعات الرقمية .
الشروط :
1-درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستير في "إدارة الأعمال " .
2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المبيعات وتطوير الأعمال ويفضل في قطاع الإتصالات .
3- إجادة اللغة الإنجليزية .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 10 / مايو / 2020 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــا .