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«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 3 أيام
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«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : مدير شؤون المبيعات الرقمية .

الشروط :

1-درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستير في "إدارة الأعمال " .

2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المبيعات وتطوير الأعمال ويفضل في قطاع الإتصالات .

3- إجادة اللغة الإنجليزية .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 10 / مايو / 2020 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــا .

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أحدث التعليقات

بثينه هوساوي
بارك الله فيك يا ورد... دعوه الي المجاهده.. جعلها الله في ميزان حسناتك🌹
abdul
وقديما قالوا : في الكورَنة يلومون الناسُ صِينا *** وجحافل الصين متواجدون بيننا .
ابو عمار
Uncivilized people
ابو عمار
يستاهل الغرامه
ابو عمار
اوكي

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