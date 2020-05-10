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تقنية جديدة يضيفها «تويتر» للمتابعين

Time منذ يوم
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تقنية جديدة يضيفها «تويتر» للمتابعين

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن "تويتر" سيطرح تغييرا كليا على تقنية "إعادة التغريد" وستبدأ خلال الفترة القادمة ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات.

وتابعت التقارير بانه ستفصل تلك التقنية بين مرات إعادة التغريدة العادية وإعادة التغريدة المرفقة بتعليقات، كما ستضيف صفقة جديدة لإعادة التغريدة، بحيث يمكن الإطلاع على القائمة بصورة كاملة.

واكدت القارير بان التقنية الأخيرة ستكون متاحة لمستخدمي "تويتر" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط، فيما أن "تويتر" لم يعلن عن التوقيت الذي ستطرح فيه التقنية الجديدة، التي أشارت إلى أنها لا تزال حاليًا في مراحل الاختبار لعدد محدود من المستخدمين.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

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