تقنية جديدة يضيفها «تويتر» للمتابعين

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن "تويتر" سيطرح تغييرا كليا على تقنية "إعادة التغريد" وستبدأ خلال الفترة القادمة ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات.
وتابعت التقارير بانه ستفصل تلك التقنية بين مرات إعادة التغريدة العادية وإعادة التغريدة المرفقة بتعليقات، كما ستضيف صفقة جديدة لإعادة التغريدة، بحيث يمكن الإطلاع على القائمة بصورة كاملة.
واكدت القارير بان التقنية الأخيرة ستكون متاحة لمستخدمي "تويتر" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط، فيما أن "تويتر" لم يعلن عن التوقيت الذي ستطرح فيه التقنية الجديدة، التي أشارت إلى أنها لا تزال حاليًا في مراحل الاختبار لعدد محدود من المستخدمين.