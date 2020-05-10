الإمارات تعلق على تعليقات نتنياهو الاستفزازية

أبوظبي (صدى):
كشف وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الأحد، عن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبرا أنها تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي.
وأكد عبدالله بن زايد، أن الإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية؛ مشددًا على رفض بلاده لمخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها؛ محذرًا من أن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم.