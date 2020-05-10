بالفيديو.. قواعد الإحتراف تقف حائلا بين حمدالله والدوري الإنجليزي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن عملية انتقال المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر إلى الدوري الإنجليزي، لن تكون بالسهلة، في ظل القواعد الخاصة باحتراف اللاعبين.
وأشارت التقارير إلى صعوبة إتمام انتقال حمد الله، 29 عاما، إلى الدوري الإنجليزي ، بسبب الضوابط التي يضعها الاتحاد الإنجليزي لاحتراف اللاعبين الأجانب في الأندية، والتي تشترط نسبة معينة لمشاركات كل لاعب مع منتخب بلاده، حسب التصنيف الدولي للمنتخب.
وبحسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، فإن المغرب يقع في المرتبة 43، وهو ما يضع انتقال حمد الله إلى الدوري الإنجليزي في موضع شكوك كبيرة للغاية.