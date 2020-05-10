هجوم واسع على مسلسل «أوريم» واتهامات لفريق العمل بالفشل

أميرة خالد (صدى):
يواجه مسلسل " أوريم " الذي يعرض في رمضان الحالي على شاشة إم بي سي ، انتقادات حادة من جانب الجمهور متهمين صناع المسلسل بالفشل .
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة على "تويتر " للهجوم على المسلسل ، حيث قال أحدهم : نفسي أعرف وش هدف المسلسل ؟ ، وقال آخر : تافه لأقصى درجة وكيف ام بي سي أخرجته ، وغيرها من الإنتقادت .
من ناحية اخرى رأى بعض المتابعين ان المسلسل فكرته جديدة وشبابي ولا يسبب الملل لأن مدته قصيرة جداً 10 دقائق .
الجدير بالذكر أن فكرة المسلسل تدور حول سائق بتطبيق يدعى " أوريم " مأخوذ من " اوبر وكريم " ، وهذا السائق يواجه مواقف مختلفة وهو من بطولة شبابية .