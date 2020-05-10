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هجوم واسع على مسلسل «أوريم» واتهامات لفريق العمل بالفشل

Time منذ يوم
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Comment 12
هجوم واسع على مسلسل «أوريم» واتهامات لفريق العمل بالفشل

أميرة خالد (صدى):
يواجه مسلسل " أوريم " الذي يعرض في رمضان الحالي على شاشة إم بي سي ، انتقادات حادة من جانب الجمهور متهمين صناع المسلسل بالفشل .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة على "تويتر " للهجوم على المسلسل ، حيث قال أحدهم : نفسي أعرف وش هدف المسلسل ؟ ، وقال آخر : تافه لأقصى درجة وكيف ام بي سي أخرجته ، وغيرها من الإنتقادت .

من ناحية اخرى رأى بعض المتابعين ان المسلسل فكرته جديدة وشبابي ولا يسبب الملل لأن مدته قصيرة جداً 10 دقائق .

الجدير بالذكر أن فكرة المسلسل تدور حول سائق بتطبيق يدعى " أوريم " مأخوذ من " اوبر وكريم " ، وهذا السائق يواجه مواقف مختلفة وهو من بطولة شبابية .

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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