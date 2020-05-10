نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«واتساب» يوفر مزايا استثنائية

Time منذ يوم
Views 2224
Comment 3
«واتساب» يوفر مزايا استثنائية

وكالات (صدى):
ينتظر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، إطلاق 5 ميزات استثنائية، والتي من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح"؛ فضلًا عن تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر واتساب.

وشملت تلك المزايا: زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط؛ بالإضافة إلى تعطيل الانتشار لبعض الأخبار التي قد تكون مزيفة أو مضللة.

ومكنت المزايا الجديدة المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، فضلًا عن طرح تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وإعدادات خصوصية جديدة للمجموعات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

أخر الأخبار

بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
Time منذ 57 ثانية Views 1019
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
Time منذ 3 دقائق Views 1039
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
Time منذ 4 دقائق Views 1093
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
Time منذ 7 دقائق Views 238
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
Time منذ 13 دقيقة Views 1200
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
Time منذ 19 دقيقة Views 1439
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
Time منذ 23 دقيقة Views 1299
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
Time منذ 27 دقيقة Views 1654
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
Time منذ 27 دقيقة Views 439
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1346