«واتساب» يوفر مزايا استثنائية

وكالات (صدى):
ينتظر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، إطلاق 5 ميزات استثنائية، والتي من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح"؛ فضلًا عن تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر واتساب.
وشملت تلك المزايا: زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط؛ بالإضافة إلى تعطيل الانتشار لبعض الأخبار التي قد تكون مزيفة أو مضللة.
ومكنت المزايا الجديدة المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، فضلًا عن طرح تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وإعدادات خصوصية جديدة للمجموعات.