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اختتام دور ال (16) لبطولة البلايستيشن لكرة القدم بالمجاردة تحت شعار «تحداني من بيتك»

Time منذ يوم
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اختتام دور ال (16) لبطولة البلايستيشن لكرة القدم بالمجاردة تحت شعار «تحداني من بيتك»

محمد بن طحيطح (صدى):
ضمن مبادرة ( نشامى عسير ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير - حفظه الله- للحد من تفشي جائحة كورونا وضمن المبادرات الشبابية لمحافظة المجاردة وبإشراف سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري اختتم مساء أمس دور ال (16) لبطولة البلايستيشن الرمضانية الأولى لكرة القدم(FIFA20) بمحافظة المجاردة

حيث تأهل ثمانية لاعبين إلى الدور ربع النهائي وبات أمام المشاركين صراع من أجل بلوغ الدور المقبل من البطولة والجولة الأخيرة حيث ذكر أمين اللجنة الشبابية وعضو مجلس شباب منطقة عسير الأستاذ عبدالرحمن علي الشهري أن دور الثمانية سوف ينطلق الساعة ال(11) مساء الليلة وقد تأهل إلى دور الـ 8 كلا من :

1- راشد عبدالله راشد الشهري.

2- خالد عبدالرحمن بوخير الزهراني.

3- خالد زهير محمد الشهري.

4- محمد سالم محمد عوض.

5- خالد احمد معيض البارقي.

6- عبدالله محمد مدخين البارقي.

7- عبدالرحمن عطيف عاطف الشهري.

8- عبدالله علي ناصر العمري.

هذا وقد تمنى الشهري لكل المشاركين التوفيق.

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أحدث التعليقات

رداد..
اللهم آمين يابومحمد
ابو محمد 😎
الله يجيب الخير ..
ابو محمد 😎
الله يخارجنا منكم ياشر البريه ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..
ابو محمد 😎
على قولة القيل // الأصهب وابو مجن .. الكل منهم منجن ..

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