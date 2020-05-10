وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية للتأمين، اليوم الأحد، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما دون من حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة للعمل في المدن (الرياض ، جدة، الخبر، مكة المكرمة).
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
- مسؤول أول إدارة علاقات الوسطاء Senior Officer, Broker Relationship Management – الرياض
- مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة – الأعمال الجديدة Sr. Officer, SME Field Sales – New Business –
- مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – Senior Officer, New Business Development – جدة
- مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales عدد 15 – الخبر
- مسؤول دعم المبيعات – الخبر – Officer, Sales Support – الرياض
- مدير الحسابات الرئيسية – الأعمال الجديدة – Manager, Key Accounts – New Business
- مدير المبيعات عبر الهاتف – Manager, Telesales – الرياض
- مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales – مكة المكرمة
- مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – Senior Officer, New
Business Development – الرياض
- مسؤول تمريض وأدوية أول – دعم العمليات – Sr. Officer Nurse – Pharma – Operation Support – الرياض
- مسؤول أول الموافقة الطبية المبدئية – Sr. Officer, Medical Pre Authorization – جدة
- متدرب علوم إكتوارية – تدريب داخلي للعام 2020 – Actuarial Science Internship 2020 –
- مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – الخبر
- مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – الرياض
- مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – جدة
- مسؤول أول إدارة محفظة العملاء – Senior Officer, Portfolio Management – جدة
- مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales – الرياض
- مدير التحوّل الفعّال – Manager, Lean Transformation – جدة
- مسؤول أول التصميم الجرافيكي – Sr. Officer, Graphic Design – جدة
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، القدرة على العمل باستخدام اللغة الإنجليزية، وإجادة استخدام الحاسب وبرامج الأوفيس؛ فضلًا عن القدرة على تحمل ضغط العمل، وتوفر الشروط المطلوبة لكل وظيفة؛ فيما للتقديم من خلال الرابط التالي عبر لينكد إن من هنـــــــــــا .