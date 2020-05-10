نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق تحديث جديد لهواتف «Galaxy A20s»

Time منذ يوم
Views 1870
Comment 1
إطلاق تحديث جديد لهواتف «Galaxy A20s»

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج الكورية، اليوم الأحد، عن تحديث جديد خاص بنظام "Android 10" لهواتف "Galaxy A20s"، الذي نال جميع الميزات الجديدة الخاصة بالإصدار الجديد لأندرويد 10.

وتضمن التحديث الجديد واجهة Samsung One" UI 2.0" الأحدث من شركة سامسونج، ومجموعة من الإصلاحات الأمنية؛ حيث أطلق في عدد قليل من الأسواق مثل روسيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

ويقدم التحديث تعزيز دفاعي في شكل تصحيح أمان "أندرويد" من سامسونج بتاريخ 1 مارس، بينما يبلغ حجم تحديث "Android 10" الخاص بهواتف سامسونغ "Galaxy A20s" حوالي 1.3 غيغابايت، لذا يوصى بتنزيله عبر اتصال "Wi-Fi".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

أخر الأخبار

بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
Time منذ 40 ثانية Views 1015
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
Time منذ 3 دقائق Views 1037
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
Time منذ 4 دقائق Views 1093
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
Time منذ 7 دقائق Views 231
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
Time منذ 13 دقيقة Views 1200
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
Time منذ 19 دقيقة Views 1437
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
Time منذ 23 دقيقة Views 1299
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
Time منذ 26 دقيقة Views 1644
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
Time منذ 27 دقيقة Views 437
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 1346