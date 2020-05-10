إطلاق تحديث جديد لهواتف «Galaxy A20s»

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج الكورية، اليوم الأحد، عن تحديث جديد خاص بنظام "Android 10" لهواتف "Galaxy A20s"، الذي نال جميع الميزات الجديدة الخاصة بالإصدار الجديد لأندرويد 10.
وتضمن التحديث الجديد واجهة Samsung One" UI 2.0" الأحدث من شركة سامسونج، ومجموعة من الإصلاحات الأمنية؛ حيث أطلق في عدد قليل من الأسواق مثل روسيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
ويقدم التحديث تعزيز دفاعي في شكل تصحيح أمان "أندرويد" من سامسونج بتاريخ 1 مارس، بينما يبلغ حجم تحديث "Android 10" الخاص بهواتف سامسونغ "Galaxy A20s" حوالي 1.3 غيغابايت، لذا يوصى بتنزيله عبر اتصال "Wi-Fi".