آية قرآنية تتسبب في هجمة شرسة ضد شعيب راشد

خالد الظفيري (صدى):
تسببت آية قرآنية نشرها الإعلامي الكويتي شعيب راشد، في حالة من الجدل حيث اتهمه المتابعين بالإستهزاء بالقرآن الكريم.
ونشر شعيب آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وتشيرالآية القرآنية إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.
وكان الناشط السعودي عبد الله الرسي أحد منتقدي الإعلامي شعيب حيث قال "إذا أنت تشوف نفسك شعيب الله يستر لا تشوفني من "اصحاب الرس"، وأصحاب الرس هم قوم مذكورون في أكثر من سورة في القرآن وتقول التفاسير "إنهم أقوام كذَبوا رسولهم وأهلكهم الله تعالى".