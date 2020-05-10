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آية قرآنية تتسبب في هجمة شرسة ضد شعيب راشد

Time منذ ساعة
Views 968
آية قرآنية تتسبب في هجمة شرسة ضد شعيب راشد

خالد الظفيري (صدى):
تسببت آية قرآنية نشرها الإعلامي الكويتي شعيب راشد، في حالة من الجدل حيث اتهمه المتابعين بالإستهزاء بالقرآن الكريم.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وتشيرالآية القرآنية إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.

وكان الناشط السعودي عبد الله الرسي أحد منتقدي الإعلامي شعيب حيث قال "إذا أنت تشوف نفسك شعيب الله يستر لا تشوفني من "اصحاب الرس"، وأصحاب الرس هم قوم مذكورون في أكثر من سورة في القرآن وتقول التفاسير "إنهم أقوام كذَبوا رسولهم وأهلكهم الله تعالى".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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