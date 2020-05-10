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مجهول يهدد فتاة ويبتزها جنسيا وماليا

Time منذ ساعة
Views 1054
مجهول يهدد فتاة ويبتزها جنسيا وماليا

بيروت (صدى):
ورد لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية، بوحدة الشرطة القضائية في لبنان، شكوى مقدمة من إحدى الفتيات ضد مجهول يبتزها جنسيا وماليا ويهددها بصور وفيديوهات حميمية لها.

وتمكنت عناصر المكتب من معرفة هوية الشخص ومكان تواجده حيث تبين أنه لبناني الجنسية من مواليد 1989.

من خلال التحريات والاستقصاءات والمتابعة، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به ومن توقيفه، وتبيّن انه من مواليد عام 1989 لبناني الجنسية.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بأنه هدد الفتاة بنشر صور وفيدوهات حميمية لها إن لم ترسل له المزيد من المال وإقامة علاقة حميمية معه وتم إيداع الموقوف للقضاء المختص.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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