مجهول يهدد فتاة ويبتزها جنسيا وماليا

بيروت (صدى):
ورد لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية، بوحدة الشرطة القضائية في لبنان، شكوى مقدمة من إحدى الفتيات ضد مجهول يبتزها جنسيا وماليا ويهددها بصور وفيديوهات حميمية لها.
وتمكنت عناصر المكتب من معرفة هوية الشخص ومكان تواجده حيث تبين أنه لبناني الجنسية من مواليد 1989.
من خلال التحريات والاستقصاءات والمتابعة، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به ومن توقيفه، وتبيّن انه من مواليد عام 1989 لبناني الجنسية.
واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بأنه هدد الفتاة بنشر صور وفيدوهات حميمية لها إن لم ترسل له المزيد من المال وإقامة علاقة حميمية معه وتم إيداع الموقوف للقضاء المختص.