6 مزايا لبرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته «الموارد البشرية»

الرياض (صدى):
رحب الخبراء ببرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمس السبت .
وأكدوا أن البرنامج له عدة مزايا تنعكس على المواطنين والمنشآت واقتصاد الدولة ، وأبرزها كالتالي :
1- توفير وظائف للعاملين الذين يسعود لزيادة دخولهم .
2- توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل .
3- دعم القطاع الخاص عبر تلبية الإحتياجات الوظيفية الطارئة والموسمية .
4- حفظ حقوق الطرفين عبر توثيق عقود العمل إلكترونياً .
5- خفض نسبة العمالة والوافدة المخالفة والتي تنتشهر بالأنشطة الغير رسمية .
6- الحصول على وظيفة مرنة تدعم المهارات وتزيد الخبرة لتحويل الموظف بالنظام المرن لموظف دائم .
الجدير بالذكر أن بوابة البرنامج سيتم إطلاقها خلال 90 يوم فقط وهو يستهدف المواطنين من الرجال والنساء وجميع منشآت القطاع الخاص .