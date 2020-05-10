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6 مزايا لبرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته «الموارد البشرية»

Time منذ 26 دقيقة
Views 1373
6 مزايا لبرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته «الموارد البشرية»

الرياض (صدى):
رحب الخبراء ببرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمس السبت .

وأكدوا أن البرنامج له عدة مزايا تنعكس على المواطنين والمنشآت واقتصاد الدولة ، وأبرزها كالتالي :

1- توفير وظائف للعاملين الذين يسعود لزيادة دخولهم .

2- توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل .

3- دعم القطاع الخاص عبر تلبية الإحتياجات الوظيفية الطارئة والموسمية .

4- حفظ حقوق الطرفين عبر توثيق عقود العمل إلكترونياً .

5- خفض نسبة العمالة والوافدة المخالفة والتي تنتشهر بالأنشطة الغير رسمية .

6- الحصول على وظيفة مرنة تدعم المهارات وتزيد الخبرة لتحويل الموظف بالنظام المرن لموظف دائم .

الجدير بالذكر أن بوابة البرنامج سيتم إطلاقها خلال 90 يوم فقط وهو يستهدف المواطنين من الرجال والنساء وجميع منشآت القطاع الخاص .

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
المريسل هذا ملعوووون يقلب الحقائق ..ويغير التواريخ والألقاب علشان يكسب ...ظاهرة صوتية فقط
عمر
الاسطورة اخرج مخلفات اوراوا من الجحور
محمد خالد
نفهم من الخبر هذا أن صاحب السمو الملكي / محمد بن نايف ولي العهد السابق المخلوع كان في المعتقل ولا يزال
صالح
رقع يا مرقع
عمر
الذيب رثع بالقطيع

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