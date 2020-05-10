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بالفيديو.. أبهر طاهي بالمملكة يثير اعجاب متابعيه بـ «المانجو»

Time منذ ساعتين
Views 1143
بالفيديو.. أبهر طاهي بالمملكة يثير اعجاب متابعيه بـ «المانجو»

أميرة خالد (صدى):
صنع أبهر طاهي في المملكة بن قاسم، "أيس كريم" على شكل حبة مانجو، أثارت إعجاباً كبيراً وردود فعل واسعة بين متابعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد النشطاء بأنه أمهر الطهاة وأكثرهم ابتكاراً، ويحظى بأفكار غير اعتيادية خلال إعداده للأصناف التي يقدمها، حيث تميزت التعليقات على فيديو بن قاسم، الخاص بآيس كريم حبة المانجو، وأغلبها كان من الفتيات، بطابع كوميدي لطيف، حيث تمنت بعضهن أن يتزوجن مثل بن قاسم لمهارته في الطبخ.

وعبر طيف من المتابعين في تعليقهم على المقطع، عن استغرابهم من بساطة تعامل بن قاسم مع عملية الطهي والإعداد، حيث يقول إن المكونات في كل بيت ولكن يشتكي المتابعون من عدم وجودها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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