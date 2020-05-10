بالفيديو.. ألماس تقلد هند القحطاني وغيرها من النجوم

خالد الظفيري (صدى):
أثارت خبيرة التجميل الكويتية "ألماس" حيرة رواد التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو قلّدت فيه الناشط المُثيرة للجدل هند القحطاني، حتى بدت شكلها تماما، مستخدمة تطبيق "تيك توك" في تقليد صوتها.
وتوالت التعليقات على ألماس مشيدين بإتقانها التقليد واقترابها من ملامح هند القحطاني، وقالت إحدى المعلقات: "نفس عيونها قسم بالله إنك مبدعة"، وأخرى: "رائعة جبتيها صح"، ومعلقة ثالثة:"أبدعتي مثل كل مرة"، وأخرى: "أنتي فنانة ماشاء الله".
وتمتلك "ألماس"، موهبة في التجميل والمكياج فهو عشقها الأول، حيث عملت على نسخ أشكال العديد من الشخصيات في السابق، ومنهم مارالين مونرو، شمس الكويتية، رؤى الصبان، باسكال مشعلاني ونسرين طافش ونانسي عجرم وغيرهن من النجمات والنجوم، حتى إنها أبدعت في نسخ مظهر وتقليد محمد رمضان ذات مرة.