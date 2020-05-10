مستشفى الدكتور سليمان فقيه تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وظائف شاغرة للرجال والنساء من المواطنين في تخصصات مختلفة ، للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة .
وأوضحت المجموعة الوظائف المطلوبة وهي كالتالي : أخصائي أول علاج جذور الأسنان ، استشاري امراض اعصاب الأطفال ، طبيب تقويم العظام ، أخصائي / وأخصائي أول طب الطوارئ ، اخصائي التعويضات السنية، موظف مشتريات مواد طبية .
كما طرحت المجموعة وظائف : مدير وحدة المستودعا الخارجية ، ومسؤول الأنظمة وتقنية المعلومات ، ومهندس دعم معدات ، ومسؤول إدارة مشاريع تقنية المعلومات ، ومسؤول الجودة ، وممرض – وحدة العناية المركزة " النساء " ، وممرض – غرفة الطوارئ " النساء ".
وحول موعد التقديم ، أبانت المجموعة أنه متاح حتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .