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مستشفى الدكتور سليمان فقيه تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1526
مستشفى الدكتور سليمان فقيه تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وظائف شاغرة للرجال والنساء من المواطنين في تخصصات مختلفة ، للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة .

وأوضحت المجموعة الوظائف المطلوبة وهي كالتالي : أخصائي أول علاج جذور الأسنان ، استشاري امراض اعصاب الأطفال ، طبيب تقويم العظام ، أخصائي / وأخصائي أول طب الطوارئ ، اخصائي التعويضات السنية، موظف مشتريات مواد طبية .

كما طرحت المجموعة وظائف : مدير وحدة المستودعا الخارجية ، ومسؤول الأنظمة وتقنية المعلومات ، ومهندس دعم معدات ، ومسؤول إدارة مشاريع تقنية المعلومات ، ومسؤول الجودة ، وممرض – وحدة العناية المركزة " النساء " ، وممرض – غرفة الطوارئ " النساء ".

وحول موعد التقديم ، أبانت المجموعة أنه متاح حتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
المريسل هذا ملعوووون يقلب الحقائق ..ويغير التواريخ والألقاب علشان يكسب ...ظاهرة صوتية فقط
عمر
الاسطورة اخرج مخلفات اوراوا من الجحور
محمد خالد
نفهم من الخبر هذا أن صاحب السمو الملكي / محمد بن نايف ولي العهد السابق المخلوع كان في المعتقل ولا يزال
صالح
رقع يا مرقع
عمر
الذيب رثع بالقطيع

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